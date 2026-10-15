Москва15 октВести.Власти Японии не ведут шпионскую деятельность в России, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити, комментируя задержание японского гражданина в Сахалинской области.
Таких фактов нетответила она на вопрос журналистов в Токио о шпионаже своих граждан в России
Она отметила, что у каждой страны есть свое внутреннее законодательство, и Токио пока не знает подробностей дела. При этом премьер подчеркнула, что Япония будет твердо отстаивать свою позицию.
О задержании в Сахалинской области корреспондента японской газеты "Хоккайдо Симбун" Федеральная служба безопасности сообщила 13 октября. Его подозревают в шпионаже: он собирал и хранил сведения, связанные с обороноспособностью России.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Токио пытается использовать работающих в РФ корреспондентов для сбора информации, направленной на подрыв безопасности России, и это не единичный случай.
14 октября министерство иностранных дел Японии вызвало посла РФ Николая Ноздрева и выразило протест.