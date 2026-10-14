В МИД Японии вызвали посла РФ после инцидента с японским журналистом

В МИД Японии вызвали посла России В МИД Японии вызвали посла РФ после инцидента с японским журналистом

Москва14 окт Вести.В МИД Японии вызвали посла России Николая Ноздрева. Об этом сказано в заявлении министерства.

14 октября генеральный директор Бюро по делам Европы МИД Японии Кимитакэ Накамура вызвал посла РФ Николая Ноздрева говорится в сообщении

Согласно этой информации, Накамура выразил российскому послу протест в связи с задержанием японского журналиста на Сахалине и визитом делегации из Китая на остров Итуруп Сахалинской области России.

Японское внешнеполитическое ведомство также попросило наладить контакт задержанного японского журналиста с Токио.

13 октября ФСБ сообщила, что на Сахалине по подозрению в шпионаже задержан японский журналист, корреспондент бюро японской газеты "Хоккайдо Симбун". Он подозревается в сборе и хранении данных, имеющих отношение к обороноспособности России. По данным СМИ, журналист посещал Россию как минимум с 2014 года и учился в СПбГУ.