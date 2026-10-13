SHOT: подозреваемый в шпионаже японский журналист приезжал в Россию с 2014 года

СМИ: японский журналист-шпион был студентом СПбГУ и увлекался балетом SHOT: подозреваемый в шпионаже японский журналист приезжал в Россию с 2014 года

Москва13 окт Вести.Японский журналист, которого задержали на Сахалине по подозрению в шпионаже, неоднократно приезжал в Россию и учился в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), сообщает SHOT.

По информации Telegram-канала, задержанный корреспондент газеты "Хоккайдо Симбун" посещал РФ как минимум с 2014 года.

В соцсетях он регулярно публиковал фото из поездок по Москве и Петербургу — в том числе из российских театров, музеев и консерваторий. Отдельное место в его публикациях занимал балет говорится в публикации

Летом этого года 34-летний мужчина приезжал во Владивосток и Находку, отмечает канал. Японец побывал в доме детского творчества и осмотрел места, связанные с историей Второй мировой войны, а также памятники японско-советской дружбы.

13 октября ФСБ России опубликовала кадры задержания в Сахалинской области японского журналиста - корреспондента южно-сахалинского бюро японской газеты "Хоккайдо Симбун", - подозреваемого в шпионаже. По данным спецслужбы, он собирал данные об участниках СВО из числа жителей Курильских островов.