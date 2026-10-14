Москва14 окт Вести.Министерство иностранных дел Японии выразило протест российскому послу в этой стране Николаю Ноздреву в связи с задержанием японского гражданина в Сахалинской области, а также в связи с визитом на остров Итуруп представителей китайской провинции Хэйлунцзян. Об этом говорится на сайте японского внешнеполитического ведомства.

14 октября генеральный директор Бюро по европейским делам Министерства иностранных дел Японии д-р Накамура Кимитаке вызвал посла Российской Федерации в Японии Николая Ноздрева и сделал демарш в связи с заявлением ... ФСБ о задержании гражданина Японии в Сахалинской области, а также визитом на остров Итуруп лиц из провинции Хэйлунцзян (Китай), причастных к этому инциденту говорится в публикации

Отдельный протест Япония заявила из-за визита представителей китайской провинции Хэйлунцзян на Итуруп. Россия изложила свою позицию.

Также Накамура потребовал от Москвы срочно предоставить данные о задержанном японце, обеспечить ему гуманное обращение и связь с властями Японии. Посол РФ пообещал передать позицию японской стороны.

13 октября Центр общественных связей ФСБ России распространил видео задержания на Сахалине японского корреспондента, которого подозревают в шпионаже. По данным ведомства, его задержали в номере гостиницы. Во время обыска у мужчины нашли документы с грифом "Для служебного пользования".