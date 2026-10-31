Двух морпехов США требуют приговорить к 4 и 3 годам тюрьмы за кражи в Японии

Двух морпехов США требуют приговорить к тюремным срокам за кражи в Японии Двух морпехов США требуют приговорить к 4 и 3 годам тюрьмы за кражи в Японии

Москва31 окт Вести.Японская прокуратура потребовала приговорить соответственно к четырем и трем годам тюремного заключения двух морских пехотинцев с американской авиабазы Ивакуни по обвинению в кражах в местных магазинах на общую сумму более 10 млн иен (около $64 тыс.). Как сообщает информационное агентство Киодо, на процессе в окружном суде города Фукуока американские военные полностью признали свою вину.

По данным следствия, они совершили в общей сложности 14 краж. Подсудимые вламывались в закрытые магазины в Токио, Фукуоке, Хиросиме, других городах и похищали там наличные из кассовых аппаратов.

Глава Минобороны Японии Синдзиро Коидзуми на состоявшейся 28 октября встрече с министром войны США Питом Хегсетом потребовал принять меры по наведению дисциплины среди американских военнослужащих. Он сделал это заявление в связи с арестом морпеха США по обвинению в убийстве и ограблении жительницы Окинавы.

С 1972 года, когда Японии были возвращены права на эту ранее оккупированную США территорию, там были арестованы более 770 американских военных по обвинениям в тяжких преступлениях.

В начале ноября полиция Японии арестовала 20-летнего морского пехотинца США, которого подозревают в ограблении и убийстве местной жительницы. Военнослужащий приписан к авиабазе корпуса американской морской пехоты Футэмма, расположенной в префектуры Окинава. Тело 39-летней жительницы острова было найдено в одном из местных отелей.

В связи с этим генсек правительства Японии Минору Кихара заявил, что Токио хочет добиться от США повышения дисциплины размещенных в стране военных. Японские власти будут требовать недопущения инцидентов с их участием американских солдат.

Позже военное командование США на Окинаве объявило о введении комендантского часа для всех американских военнослужащих в этом регионе.