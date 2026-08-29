Иран требует объяснений из-за использования F-16 с баз США в Японии Аракчи: Иран требует объяснений из-за использования F-16 с баз США в Японии

Москва29 авг Вести.Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи в беседе с журналистами японского агентства Киодо призвал граждан Японии запросить у своего правительства разъяснения по поводу применения истребителей F-16.

По его словам, самолеты, размещенные на американской военной базе Мисава в Японии, были задействованы для проведения операции на территории Ирана.

Издание UK Defence Journal ранее сообщало, что в марте и апреле США задействовали истребители F-16 с американской базы Мисава (Япония) для проведения операции в Иране. В этой миссии также временно принимали участие подразделения морской пехоты, расквартированные на японской Окинаве.

Любящие мир японцы должны потребовать ответственных объяснений от японского правительства в связи с преступлениями США... Нападение на Иран показало, что (американские – Прим. ред.) базы служат не для защиты принимающей их страны, а для проведения агрессивной политики приводит агентство слова Аракчи

28 февраля США и Израиль нанесли удары по иранским объектам, что вызвало ответные действия со стороны Тегерана. Несмотря на то, что в середине июня Вашингтон и Тегеран заключили меморандум о прекращении огня, впоследствии они вновь обменялись атаками.

На сегодняшний день конфликт не урегулирован: активные боевые действия приостановлены, однако Соединенные Штаты продолжают оказывать экономическое давление на Иран.