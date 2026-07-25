Иранские военные заявили об уничтожении за 15 дней 11 самолетов США на базах КСИР: Иран за 15 дней уничтожил 11 самолетов США на ближневосточных базах

Москва25 июл Вести.Военные Ирана уничтожили 11 американских самолетов на ближневосточных базах в ходе боевых действий с 8 июля, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на официального представителя иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерала Хосейна Мохабби.

Он уточнил, что говорит о периоде с 8 по 11 июля.

Вооруженные силы Ирана уничтожили 11 американских истребителей и самолетов, находившихся на земле и базировавшихся на американских военных базах в регионе сказал представитель КСИР

По его словам, уничтожены восемь самолетов-заправщиков, один истребитель F-15, самолет дальней разведки P-8 Poseidon, один военно-транспортный самолет С-17, а также 17 дронов и четыре тяжелых вертолета.

Как отметил иранский генерал, уничтожены несколько радиолокационных станций, шесть центров ремонта и обслуживания самолетов и вертолетов, 12 топливных хранилищ, 17 складов, ряд ангаров для беспилотников и истребителей, два командных центра, четыре комплекса Patriot, центр искусственного интеллекта компании Amazon и другая инфраструктура.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности США выслушать предложения Ирана о сделке. Также он отмечал, что пока не принял решение о нанесении масштабных ударов по Ирану.