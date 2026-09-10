SHOT: США депортируют таксиста из РФ за въезд на территорию военной базы

Америка депортирует таксиста из РФ за въезд на территорию военной базы SHOT: США депортируют таксиста из РФ за въезд на территорию военной базы

Москва10 сен Вести.Россиянина, работавшего в США таксистом сервиса Uber, депортируют из страны после случайного въезда на территорию базы морской пехоты в Калифорнии. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, таксист ехал на заказ по навигатору, пропустил нужный поворот и подъехал к воротам базы Корпуса морской пехоты США Camp Pendlton в Калифорнии. Военные задержали россиянина, а затем передали его американским миграционным органам.

Таксиста отправили в центр содержания и начали процедуру депортации говорится в публикации

Ранее США депортировали более 100 иностранцев в государства Африки, гражданами которых они не являются.