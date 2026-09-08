Минюст США: россиянин экстрадирован из Грузии по делу о киберкражах

Россиянин экстрадирован из Грузии в США по делу о киберкражах Минюст США: россиянин экстрадирован из Грузии по делу о киберкражах

Москва8 сен Вести.Гражданина России Сергея Филимонова экстрадировали из Грузии в США по обвинению в кибермошенничестве и хищении средств в составе транснациональной группировки, сообщает министерство юстиции США.

По данным следствия, россиянин якобы с помощью фишинга, вредоносного ПО и социальной инженерии получал доступ к корпоративным и частным банковским счетам в США.

36-летний гражданин России и веб-разработчик Сергей Анатольевич Филимонов, обвиняемый в участии в транснациональном сговоре с целью кибермошенничества и массового захвата банковских счетов, в пятницу предстал перед судом Северного округа штата Джорджия после экстрадиции из Грузии говорится в пресс-релизе ведомства

Согласно пресс-релизу минюста, Филимонову предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием средств связи, мошенничестве с использованием электронных средств и хищении персональных данных при отягчающих обстоятельствах. Ему грозит от двух до 175 лет лишения свободы по совокупности обвинений.

Ранее россиянина Андрея Тюрина приговорили в США к 12 годам тюрьмы за хакерскую деятельность и мошенничество в интернете.