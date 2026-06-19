Россиян в Баку приговорили к трем и четырем годам заключения

Восемь россиян осуждены в Азербайджане по делу о наркотиках Россиян в Баку приговорили к трем и четырем годам заключения

Москва19 июн Вести.Граждан России приговорили к трем и четырем годам в Баку по делу о кибермошенничестве и транзите наркотиков из Ирана. Об этом сообщает азербайджанское информагентство АПА.

Уточняется, что перед судом предстали восемь фигурантов, все они релоканты из России.

По четыре года лишения свободы получили Сергей Софронов, Антон Драчев, Дмитрий Безуглый и Валерий Дулов. К трем годам колонии приговорены Дмитрий Федоров, Борис Тимошов, Алексей Васильченко и Илья Безуглый.

Все признаны виновными по статье о незаконном обороте наркотических средств в составе организованной группы в особо крупном размере.