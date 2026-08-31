Более 100 мигрантов отправили из США в Африку вместо стран происхождения CBS News: власти США отправили более 100 мигрантов в Африку вместо родных стран

Москва31 авг Вести.Иммиграционная и таможенная полиция США расширила кампанию по депортации мигрантов в "третьи страны". В результате более 100 иностранцев оказались в тех странах Африки, гражданами которых они не являются, сообщил CBS News.

По данным телеканала, за последние 10 дней более 100 депортированных были направлены в восемь африканских государств. При этом иностранцы являются гражданами Афганистана, Кубы, Никарагуа, Ирана, Непала, Турции, Венесуэлы и некоторых африканских стран.

Администрация [президента США Дональда] Трампа отправила более 100 депортированных, ... расширяя свою кампанию по депортации в "третьи страны". ... Три рейса Службы иммиграции и таможенного контроля США доставили десятки мужчин и женщин, высланных из США, в Бурунди, Камерун, Центральноафриканскую Республику, Экваториальную Гвинею, Эсватини, Либерию, Руанду и Сьерра-Леоне говорится в публикации

Принимать нелегалов из США согласились более 30 стран мира. В их числе – некоторые государства Латинской Америки, такие как Коста-Рика, Панама и Парагвай. Отмечается, что количество стран, которые заключают соглашения о депортации с администрацией Дональда Трампа, растет.

26 августа стало известно, что администрация американского президента приостановила рассмотрение заявлений на иммиграционные визы по всему миру. Представитель Госдепартамента рассказал Financial Times, что решение принято с целью научить сотрудников консульств всесторонне и последовательно оценивать каждого заявителя.