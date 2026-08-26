FT: США приостановили рассмотрение заявлений на визы для мигрантов

Администрация Трампа приостановила рассмотрение заявлений на иммиграционные визы FT: США приостановили рассмотрение заявлений на визы для мигрантов

Москва26 авг Вести.Администрация американского лидера Дональда Трампа приостановила рассмотрение заявлений на иммиграционные визы по всему миру.

Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на Госдеп.

Представитель Госдепартамента рассказал изданию, что решение принято с целью научить сотрудников консульств всесторонне и последовательно оценивать каждого заявителя.

Администрация Трампа приостановила рассмотрение заявлений на иммиграционные визы по всему миру для проведения "углубленной подготовки" консульских сотрудников, стремясь отсеивать лица, которые, как считается, с высокой вероятностью будут нуждаться в государственной помощи США говорится в материале

Отмечается, что заявители на иммиграционную визу получили электронные письма с информацией о переносе их собеседований. Пока не уточняется, когда встречи с заявителями возобновятся.

Ранее телеканал CNN передал, что Окружной суд по Южному округу Нью-Йорка отменил введенный Госдепом запрет на выдачу иммиграционных виз в США гражданам 75 стран, включая Россию.