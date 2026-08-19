Москва19 авгВести.Администрация президента США Дональда Трампа предлагает построить комплекс временного размещения, который будет вмещать до 3 тысяч несовершеннолетних мигрантов без сопровождения. Об этом пишет газета Independent со ссылкой на источник.
Отмечается, что власти приступили к поиску подрядчиков для реализации проекта.
Власти пока не определили местоположение проекта, но, похоже, готовы действовать быстро, как только контракты будут заключены к концу этого годаговорится в материале
Издание уточняет, что сейчас дети размещены более чем в 150 приютах по всей стране.
Ранее Трамп подписал указ, который запрещает в стране так называемый "родильный туризм". Термин подразумевает поездки в Соединенные Штаты для родов: в этом случае ребенок по праву рождения становится гражданином страны.