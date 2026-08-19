Independent: в США готовят проект комплекса для 3 тысяч детей-мигрантов

СМИ: администрация Трампа готовит проект комплекса для 3 тысяч детей-мигрантов Independent: в США готовят проект комплекса для 3 тысяч детей-мигрантов

Москва19 авг Вести.Администрация президента США Дональда Трампа предлагает построить комплекс временного размещения, который будет вмещать до 3 тысяч несовершеннолетних мигрантов без сопровождения. Об этом пишет газета Independent со ссылкой на источник.

Отмечается, что власти приступили к поиску подрядчиков для реализации проекта.

Власти пока не определили местоположение проекта, но, похоже, готовы действовать быстро, как только контракты будут заключены к концу этого года говорится в материале

Издание уточняет, что сейчас дети размещены более чем в 150 приютах по всей стране​​​.

Ранее Трамп подписал указ, который запрещает в стране так называемый "родильный туризм". Термин подразумевает поездки в Соединенные Штаты для родов: в этом случае ребенок по праву рождения становится гражданином страны.