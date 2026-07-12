Москва12 июл Вести.Миграционные службы ЮАР за последние пять недель подготовили документы для депортации и репатриации 53 тыс. мигрантов. Об этом сообщила министр юстиции и конституционного развития страны Ммамолоко Кубайи.

Обработаны документы 53 449 иностранцев для депортации и репатриации. Многие уже покинули территорию ЮАР, другие покидают сказала она на брифинге, ее слова передает ТАСС

Кубайи также отметила, что около 80% депортируемых и репатриируемых составляют граждане Малави, Мозамбика и Зимбабве. Значительная часть этих людей находилась в ЮАР незаконно.

Министр подчеркнула, что правительство ЮАР ведет работу по пресечению нарушений иммиграционного законодательства. Власти предпринимают дополнительные меры для укрепления безопасности государственных границ, совершенствуют иммиграционную систему, устраняют пробелы в действующей миграционной политике и взаимодействуют с соседними государствами для противодействия нелегальной миграции.

При этом власти продолжают принимать меры и против жителей ЮАР, которые совершают противоправные действия в отношении мигрантов. Кубайи сообщила, что за незаконные действия против мигрантов уже задержаны 350 человек. По ее словам, суды рассматривают 112 дел, связанных с запугиванием мигрантов и подстрекательством к насилию, и в дальнейшем могут появиться новые дела.