Таксиста, отказавшегося везти ветерана СВО с инвалидностью, депортировали Таксиста, отказавшегося везти ветерана СВО с инвалидностью, выдворили из России

Москва28 июл Вести.Таксиста Бахрома Тагаева, который в подмосковном Одинцово отказался везти ветерана СВО с инвалидностью Кирилла Загородникова на прием к протезисту, депортировали из России. Об этом сообщила член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова.

Она отметила, что мигранту также аннулировали патент, оплаченный до августа 2026 года.

Бахрому Тагаеву аннулировали действующий патент на работу и запретили ему въезд на территорию РФ до 2032 года. В настоящее время он уже находится за пределами России написала Ахмедова в своих соцсетях

Она подчеркнула, что въезд Тагаеву запретили за отношение к ветерану и инвалиду. Это важный прецедент, который послужит примером для других водителей, добавила Ахмедова.

Инцидент произошел утром 14 июля, когда Загородников вместе с женой заказали такси из Одинцово в Москву для поездки к протезисту. По словам супруги, когда водитель увидел пассажира с инвалидностью, то отказался их везти и сразу уехал.