Москва25 маяВести.Африканца выдворили из РФ после того, как он прогулялся нагишом по поселку Нахабино. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД России по Подмосковью.
Полицейским в дежурную часть сообщили о нарушении общественного порядка возле здания администрации на улице Советская.
Незамедлительно прибывшие полицейские доставили правонарушителя в территориальный отдел. Им оказался гражданин одной из стран Западной Африки, который бегал по улице без одеждыпишет ведомство
На нарушителя составили протоколы по статье о хулиганстве и о нарушении иностранцем правил въезда или режима пребывания в РФ. На основании этого протокола мужчина должен будет уехать из России в установленный срок.
Как сообщает ТАСС, хулиган является гражданином Сенегала.