Африканца выдворили из России за прогулку без одежды по улицам Красногорска

Из России выдворили африканца, бегавшего нагишом по Красногорску Африканца выдворили из России за прогулку без одежды по улицам Красногорска

Москва25 мая Вести.Африканца выдворили из РФ после того, как он прогулялся нагишом по поселку Нахабино. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД России по Подмосковью.

Полицейским в дежурную часть сообщили о нарушении общественного порядка возле здания администрации на улице Советская.

Незамедлительно прибывшие полицейские доставили правонарушителя в территориальный отдел. Им оказался гражданин одной из стран Западной Африки, который бегал по улице без одежды пишет ведомство

На нарушителя составили протоколы по статье о хулиганстве и о нарушении иностранцем правил въезда или режима пребывания в РФ. На основании этого протокола мужчина должен будет уехать из России в установленный срок.

Как сообщает ТАСС, хулиган является гражданином Сенегала.