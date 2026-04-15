Москва15 апрВести.В московском аэропорту Внуково сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России передали правоохранителям из Турции их гражданина, который находился в розыске. Об этом сообщили в МВД России в мессенджере MAX.
В 2017 году мужчина совершил насилие над несовершеннолетней. Его осудили, но он успел скрыться за границей. Тогда его объявили в розыск по каналам Интерпола.
В июне прошлого года мужчина был задержан сотрудниками полиции на территории города Казани. В феврале 2026 года Генеральной прокуратурой Российской Федерации удовлетворен запрос турецкой стороны о выдаче разыскиваемогоприводятся слова официального представителя МВД Ирины Волк
В сопровождении конвоя преступника доставят в Турцию.