Из России экстрадировали гражданина Турции, осужденного за изнасилование девочки МВД: из России экстрадировали гражданина Турции, находившегося в розыске

Москва15 апр Вести.В московском аэропорту Внуково сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России передали правоохранителям из Турции их гражданина, который находился в розыске. Об этом сообщили в МВД России в мессенджере MAX.

В 2017 году мужчина совершил насилие над несовершеннолетней. Его осудили, но он успел скрыться за границей. Тогда его объявили в розыск по каналам Интерпола.

В июне прошлого года мужчина был задержан сотрудниками полиции на территории города Казани. В феврале 2026 года Генеральной прокуратурой Российской Федерации удовлетворен запрос турецкой стороны о выдаче разыскиваемого приводятся слова официального представителя МВД Ирины Волк

В сопровождении конвоя преступника доставят в Турцию.