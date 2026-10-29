В США 66-летняя женщина умерла после жесткого задержания В США 66-летняя женщина скончалась после жестокого задержания полицейскими

Москва29 окт Вести.В США 66-я женщина скончалась после жестокого задержания полицией. Видео инцидента опубликовали местные СМИ. На кадрах записи сотрудники правопорядка улыбаются, стоя над потерявшей сознание задержанной.

На видео, которое было снято на нагрудную камеру полицейского, видно, как сотрудники правопорядка выталкивают из машины пожилую женщину. Когда силовики поместили женщину в полицейскую машину, она начала терять сознание, после чего ее отвезли в местную больницу. Неделю спустя американка скончалась.

Уточняется, что сам инцидент произошел в ноябре 2024 года, однако фото и видео с момента задержания начали появляться только сейчас. При этом были ли применены дисциплинарные взыскания к сотруднику на видео в местной полиции не уточнили.

В 2025 году дочь умершей Ньоты Кои подала иск с требованием о компенсации за причинение смерти по неосторожности. В официально документе врачи указали, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.