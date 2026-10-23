Видео со смертью девушки в Мексике на аттракционе "Маятник" попало в интернет Девушка погибла на мексиканском курорте, вылетев с аттракциона "Маятник"

Москва23 окт Вести.Девушка погибла на мексиканском курорте Кабо-Сан-Лукас, вылетев с аттракциона "Маятник". Об этом пишет издание Entertainment Weekly.

Инцидент произошел во время фестиваля. В сети появилось несколько видеороликов, где заснят момент трагедии. На кадрах видно, как красное защитное устройство отстегивается, и девушка вылетает с сиденья.

Сообщается, что пострадавшую оперативно доставили в больницу, но от полученных травм она скончалась. Местные власти выразили соболезнования родственникам девушки. Ей было 18 лет.