Le Dauphine: из-за схода лавины в возрасте 29 лет умерла лыжница Вильманн

Французская лыжница Вильманн умерла в 29 лет из-за схода лавины Le Dauphine: из-за схода лавины в возрасте 29 лет умерла лыжница Вильманн

Москва30 сен Вести.Французская фрирайд-лыжница Жюльетт Вильманн погибла в возрасте 29 лет в результате схода лавины в Аргентине. Об этом пишет газета Le Dauphine.

Уточняется, что инцидент произошел 29 сентября на горе Серро-Крестон.

29-летняя Джульетта Вильманн из долины Убайе (Южные Альпы - прим. ред.), бывшая участница мирового фрирайд-тура, погибла в лавине в Аргентине отмечается в публикации

Подчеркивается, что спортсменка оттачивала навыки на курорте Пра-Луп. Девушка скончалась на месте.

Вильманн выступала на соревнованиях по фрирайду Freeride World Qualifier в 2021 году, где заняла в общем зачете мирового тура четвертое место.

28 сентября сообщалось, что лавина, сошедшая на горе Химлунг-Химал27 сентября в Непале, унесла жизни четырех человек, еще 12 числятся пропавшими