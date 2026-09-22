Норвежская горная бегунья и альпинистка Робсам погибла после падения с высоты

Норвежская горная бегунья погибла, сорвавшись с хребта Норвежская горная бегунья и альпинистка Робсам погибла после падения с высоты

Москва22 сен Вести.Норвежская горная бегунья и альпинистка Ида Амели Робсам погибла, сорвавшись с хребта в Западной Норвегии. Об этом сообщает NRK.

Спортсменке было 30 лет. Трагедия произошла в субботу недалеко от города Ондалснес.

По информации агентства, Робсам упала с высоты в несколько десятков метров. Ее эвакуировали вертолетом, но спасти альпинистку не удалось.

В 2025 году Робсам заняла четвертое место на чемпионате мира по горному бегу.

Ранее норвежская всадница Кари Метте Стенеруд погибла после падения с лошади на сборах национальной сборной, проходивших в поселке Старум. В федерации добавили, что трагедия произошла во время тренировки по конному троеборью: 37-летняя спортсменка сорвалась с лошади, когда пыталась преодолеть препятствие.