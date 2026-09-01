Девочка погибла после падения с высоты в Карелии, она пыталась сделать селфи

Смертельное падение с высоты из-за экстремального селфи произошло в Карелии Девочка погибла после падения с высоты в Карелии, она пыталась сделать селфи

Москва1 сен Вести.В Костомукше на улице Карельской погибла девочка, упав с высоты. Об этом сообщили на портале Карелии "Республика".

Как отмечали в местном паблике, девочка в возрасте 12-13 лет упала с пожарной лестницы с высоты пятого этажа.

Факт трагедии подтвердил уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев. Он отметил нашему изданию, что происшествие произошло в 9 утра … предварительная версия падения — попытка сделать "экстремальное селфи" отмечается в сообщении

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.