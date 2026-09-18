В Туве погибла девушка во время верховой езды, ее нога застряла в стремени

В Туве следователи выясняют обстоятельства гибели школьницы при падении с лошади В Туве погибла девушка во время верховой езды, ее нога застряла в стремени

Москва18 сен Вести.В Туве следователи выясняют обстоятельства гибели 15-летней девушки при падении с лошади. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Республике Тыва.

Инцидент произошел 16 сентября в селе Булун-Бажы Эрзинского района. Во время верховой езды лошадь неожиданно пустилась вскачь. Школьница не удержалась в седле, а ее нога застряла в стремени.

В вечернее время во время катания на лошади несовершеннолетняя наездница, имеющая навыки верховой езды, пострадала в результате того, что животное понесло. Нога девушки зацепилась за стремя отметила пресс-служба ведомства в соцсети "ВКонтакте"

Полученные в результате падения травмы оказались смертельными.