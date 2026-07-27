Норвежская всадница погибла после падения с лошади во время тренировки

В Норвегии спортсменка погибла, упав с лошади на тренировке национальной сборной Норвежская всадница погибла после падения с лошади во время тренировки

Москва27 июл Вести.Норвежская всадница Кари Метте Стенеруд погибла после падения с лошади на сборах национальной сборной, проходивших в поселке Старум. Об этом сообщается на сайте норвежской федерации конного спорта.

В федерации добавили, что трагедия произошла во время тренировки по конному троеборью: 37-летняя спортсменка сорвалась с лошади, когда пыталась преодолеть препятствии. Ей сразу начали оказывать первую помощь, но спасти Стенеруд не удалось.

Это первый случай гибели человека во время организованных соревнований по конному спорту в Норвегии, и мы сделаем все, чтобы избежать подобного в будущем. Норвежская федерация конного спорта проведет тщательное расследование обстоятельств произошедшего говорится в сообщении

Уточняется, что лошадь в результате несчастного случая не пострадала.