Четыре человека погибли при сходе лавины в Непале, еще 12 пропавших ищут

Тела 4 человек нашли после схода лавины в Непале, еще 12 человек ищут Четыре человека погибли при сходе лавины в Непале, еще 12 пропавших ищут

Москва28 сен Вести.Лавина в Непале унесла жизни четырех человек, еще 12 числятся пропавшими, пишет газета Kathmandu Post со ссылкой на главу местной ассоциации горных гидов Тула Сингха Гурунга.

На горе Химлунг-Химал в воскресенье​​​ лавина сошла на базовый лагерь с альпинистами, в тот же день нашли два тела погибших.

Обнаружены и опознаны четыре тела. Двенадцать человек по-прежнему числятся пропавшими без вести заявил Гурунг

Поиски пропавших продолжаются, их темп зависит от погоды, добавил он.

Высота горы, с которой сошла лавина, составляет 7126 метров.

В конце августа в Непале погибли больше 1,4 тысячи человек после обрушения ледника и схода оползня.