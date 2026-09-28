Москва28 сенВести.Лавина в Непале унесла жизни четырех человек, еще 12 числятся пропавшими, пишет газета Kathmandu Post со ссылкой на главу местной ассоциации горных гидов Тула Сингха Гурунга.
На горе Химлунг-Химал в воскресенье лавина сошла на базовый лагерь с альпинистами, в тот же день нашли два тела погибших.
Обнаружены и опознаны четыре тела. Двенадцать человек по-прежнему числятся пропавшими без вестизаявил Гурунг
Поиски пропавших продолжаются, их темп зависит от погоды, добавил он.
Высота горы, с которой сошла лавина, составляет 7126 метров.
В конце августа в Непале погибли больше 1,4 тысячи человек после обрушения ледника и схода оползня.