Число жертв разрушительного наводнения в Непале выросло до 1403 Число жертв наводнения в Непале превысило 1400

Москва17 сен Вести.Число подтвержденных жертв в результате обрушения ледника в Гималаях выросло до 1403, ещё 6150 человек числятся пропавшими без вести, сообщает "Синьхуа".

Как сообщает издание, среди пропавших без вести более 600 иностранцев, включая 11 граждан России. По последним данным, спасены 13 742 человека.

Число погибших в результате разрушительного оползня в Непале достигло 1 403 человек, еще 6 150 человек числятся пропавшими без вести цитирует "Синьхуа" заявление Национального управления по снижению риска стихийных бедствий

Также "Синьхуа" сообщило в среду, что в ходе продолжающихся поисково-спасательных операций из туннеля гидроэлектростанции "Чилиме" в районе Расува были извлечены четыре тела и фрагмент еще одного тела.

Оползень в Непале сошёл 26 августа 2026 года и затронул три района: Нувакот, Дхадинг и Расува. Больше всего пострадали горные территории вдоль рек Тришули и Бхоте-Коши. Мощный поток воды, льда и горной породы на огромной скорости преодолел по руслу реки более 70 км, уничтожая жилые районы, инфраструктуру и объекты гидроэнергетики.

Спасатели для поисковой операции используют вертолеты и беспилотники с тепловизорами. Основные усилия направлены на разбор завалов и поиск рабочих, заблокированных в туннелях гидроэлектростанции.

Правительство Непала подчеркивает, что масштаб трагедии напрямую связан с глобальным потеплением, которое приводит к стремительному таянию гималайских ледников.

До этого сообщалось, что через 10 дней после разрушительного наводнения экстренным службам удалось спасти китайца из туннеля затопленной гидроэлектростанции. А на 11-й день после наводнения спасли 60-летнюю женщину, которая оказалась под обломками разрушенного в результате стихии дома.