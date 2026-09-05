Москва5 сенВести.В Непале через десять дней после разрушительного наводнения спасателям удалось извлечь живого мужчину из туннеля затопленной гидроэлектростанции. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на полицию.
В субботу непальская армия сообщила о спасении гражданина Китая из туннеля ГЭС в Непале спустя десять дней после катастрофического наводненияговорится в материале
Стихия обрушилась на северные районы страны утром 26 августа: в реку Бхоте-Коши хлынул мощный поток воды с китайской стороны. Причиной паводка стал сход ледника, спровоцировавший оползень. Жертвами наводнения в Непале стали более 1,3 тысячи человек.
Ранее сегодня стало известно, что число погибших от наводнения достигло 1300 человек.