Китаец выжил в туннеле затопленной ГЭС в Непале и был спасен спустя 10 дней

Из затопленной ГЭС в Непале спустя 10 дней после наводнения спасли китайца Китаец выжил в туннеле затопленной ГЭС в Непале и был спасен спустя 10 дней

Москва5 сен Вести.В Непале через десять дней после разрушительного наводнения спасателям удалось извлечь живого мужчину из туннеля затопленной гидроэлектростанции. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на полицию.

В субботу непальская армия сообщила о спасении гражданина Китая из туннеля ГЭС в Непале спустя десять дней после катастрофического наводнения говорится в материале

Стихия обрушилась на северные районы страны утром 26 августа: в реку Бхоте-Коши хлынул мощный поток воды с китайской стороны. Причиной паводка стал сход ледника, спровоцировавший оползень. Жертвами наводнения в Непале стали более 1,3 тысячи человек.

Ранее сегодня стало известно, что число погибших от наводнения достигло 1300 человек.