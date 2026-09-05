Более 1300 человек погибли при наводнении в Непале Синьхуа: число жертв наводнения в Непале выросло до 1344

Москва5 сен Вести.В результате наводнения в Непале погибли 1344 человека. Обновленные данные по числу жертв природного катаклизма опубликовало агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

Согласно последним данным полиции, 1344 тела были извлечены по состоянию на 05.00 (02.15 мск. – Прим. ред.) по местному времени в субботу говорится в публикации

Ранее СМИ сообщали о спасательной операции в районе затопленной гидроэлектростанции "Тришули" в Непале. Из тоннеля ГЭС вызволили живыми двух человек. Они провели там все девять дней после наводнения.