Живого мужчину спасли из тоннеля ГЭС через 9 дней после наводнения в Непале

Мужчина выжил, проведя 9 дней в тоннеле ГЭС после наводнения в Непале Живого мужчину спасли из тоннеля ГЭС через 9 дней после наводнения в Непале

Москва4 сен Вести.Спасатели в Непале спустя девять дней после мощного наводнения нашли живым мужчину в тоннеле затопленной гидроэлектростанции. Об этом пишет Kathmandu Post.

Речь идет о гидроэлектростанции "Тришули".

В поисково-спасательных работах участвовал местный депутат Шри Рам Неупане. По его словам, спасенного мужчину зовут Санджай Сах​​​.

Как добавил парламентарий, у спасателей появилась информация, что в тоннеле есть еще люди. Поиски продолжаются.

Позднее агентство Reuters со ссылкой на министерство энергетики страны сообщило о втором спасенном из того же тоннеля.