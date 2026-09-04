Москва4 сенВести.Спасатели в Непале спустя девять дней после мощного наводнения нашли живым мужчину в тоннеле затопленной гидроэлектростанции. Об этом пишет Kathmandu Post.
Речь идет о гидроэлектростанции "Тришули".
В поисково-спасательных работах участвовал местный депутат Шри Рам Неупане. По его словам, спасенного мужчину зовут Санджай Сах.
Как добавил парламентарий, у спасателей появилась информация, что в тоннеле есть еще люди. Поиски продолжаются.
Позднее агентство Reuters со ссылкой на министерство энергетики страны сообщило о втором спасенном из того же тоннеля.