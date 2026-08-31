Инженеры рассказали, как каркасный дом в Непале пережил мощный селевой поток NDTV: бирюзовый дом в Непале устоял в потоке благодаря конструкции

Москва31 авг Вести.Бирюзовый дом в Непале, видео с которым завирусилось в соцсетях, смог устоять во время селевого потока благодаря особенностям конструкции, сообщает NDTV.

Кадры сняли 26 августа в городе Бидур. На видео видно, как дом со всех сторон окружает вода, а в него врезаются обломки других зданий и автомобили, которые несет поток. На верхних этажах, судя по кадрам, находятся люди.

Видео вызвало в соцсетях обсуждения о том, почему здание не разрушилось. К ним подключились специалисты по строительной инженерии. Они объяснили, что большинство домов в гималайских долинах построены из каменной кладки. Такие здания хорошо выдерживают вертикальные нагрузки, но при сильном боковом воздействии стены могут разрушиться, а крыша – обвалиться.

Уцелевший дом, по словам инженеров, имеет железобетонный каркас, в котором колонны, балки и фундамент соединены в одну конструкцию. Благодаря этому при ударе селевого потока нагрузка распределилась по каркасу и передалась фундаменту.

В доме жила семья с двумя детьми и пожилыми родителями. Когда началось наводнение, они находились в соседнем магазине и не успели эвакуироваться, поэтому укрылись в своем доме.

По последним данным, число погибших в результате наводнения 26 августа в северных районах Непала достигло 903 человек, еще более 4 тыс. числятся пропавшими. В посольстве РФ в Катманду сообщили, что после наводнения пропавшими считаются девять россиян.

В Тибете в результате схода оползня погибли 16 человек, еще 546 числятся пропавшими без вести. Среди них трое россиян.