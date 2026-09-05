Москва5 сенВести.В Непале на 11-день после наводнения спасли 60-летнюю женщину, которая оказалась под обломками разрушенного в результате стихии дома, сообщили Вооруженные полицейские силы страны, которые принимают участие в спасательной операции.
Женщина по имени Чандика Шрештха, примерно 60 лет, была спасена живой из дома, разрушенного наводнением и засыпанного обломкамиговорится в сообщении, опубликованном на странице Вооруженных полицейских сил в соцсети Х
Днем ранее спасателям удалось извлечь живого мужчину из туннеля затопленной гидроэлектростанции спустя 9 дней после наводнения.
Стихия обрушилась на северные районы Непала 26 августа: в реку Бхоте-Коши хлынул мощный поток воды с китайской стороны. Причиной паводка стал сход ледника, который спровоцировал оползень. По последним данным, жертвами наводнения стали более 1,3 тысячи человек.