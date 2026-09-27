В Непале лавина накрыла лагерь с альпинистами В Непале 10 человек числятся пропавшими после схода лавины

Москва27 сен Вести.Лавина накрыла базовый лагерь с 10 альпинистами у вершины Химлунг-Химал в Непале, все они числятся пропавшими. Об этом сообщает Nepal News.

Отмечается, что сильный снегопад вызвал сход лавины, накрывшей лагерь. Сейчас связи с альпинистами нет. По предварительной информации, двое из них были связаны с компанией Imagine Nepal, восемь – с Himalayan Holidays.

В воскресенье в долине Нар-Фу в Мананге сошла лавина, вызванная проливным дождем и снегопадом. Она обрушилась на Химлунг-Химал, в результате чего 10 человек пропали без вести после того, как палатки базового лагеря оказались погребены под снегом говорится в сообщении

Некоторые альпинисты успели сойти вниз по местности после предупреждений о плохой погоде, однако в лагере все еще оставались люди. Спасатели не могут начать поиски из-за непогоды, а для задействования вертолета требуется разрешение. Кроме того, власти запретили туристам идти в горы.

Telegram-канал уточняет, что разрешения на восхождение в Непале этой осенью получили не менее 53 граждан РФ. Однако пока неизвестно, есть ли среди пропавших россияне.

Ранее обвал произошел на горе Мижирги в Кабардино-Балкарии. Под него попала группа из 33 человек. Спастись смогли 10 альпинистов, еще шестеро оказались в больнице. Также сообщалось о нахождении тела 17-го погибшего.