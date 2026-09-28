Лагерь российских альпинистов смыло селем в Гималаях В Гималаях лагерь альпинистов из России смыл разрушительный сель

Москва28 сен Вести.Лагерь российских альпинистов смыло селем в районе горы Манаслу в Непале, сообщает Telegram-канал Mash.

Сильные оползни в Гималаях полностью разрушили более 10 деревень, часть из которых использовалась как базовые лагеря для альпинистов. Около 100 иностранных туристов, среди которых были россияне, успели спуститься из опасной зоны.

Все восхождения в районе Самагаун приостановили из-за угрозы новых оползней. С утра там зафиксировали 256 сходов. Под вопросом остается поход русско-японской группы. Спасатели также ищут пятерых пропавших туристов.

На горе Химлунг-Химал в воскресенье​​​ лавина сошла на базовый лагерь с альпинистами, в тот же день нашли два тела погибших. После схода лавины нашли тела 4 человек, еще 12 числятся пропавшими без вести.