Автобус со школьниками упал с обрыва в Кабо-Верде, погибли 25 человек

В Кабо-Верде автобус со школьниками упал с 30-метровой высоты, 25 погибших Автобус со школьниками упал с обрыва в Кабо-Верде, погибли 25 человек

Москва6 сен Вести.По меньшей мере 25 человек, среди которых в основном дети и подростки, погибли при падении автобуса в овраг на острове Фогу в Кабо-Верде, сообщило информационное агентство Inforpress.

Авария произошла вечером в субботу, 5 сентября, на горной дороге в северной части острова. Автобус съехал с проезжей части и упал примерно с 30-метровой высоты.

Как сообщило агентство, среди находившихся в автобусе было много учеников начальной и средней школы. 18 человек возраста от 6 до 11 лет госпитализированы, четверо из них в тяжелом состоянии.

Местные власти сообщили, что автобус вез школьников на экскурсию. По данным агентства, речь шла о ежегодной частной поездке, которую организовал водитель автобуса – он также погиб в результате аварии.

Ранее сообщалось о взрыве фейерверков и пороха в мексиканском штате Мехико, в результате которого обрушилась часть церкви. Погибли как минимум 9 человек, еще 14 пострадали.