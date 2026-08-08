Автобус рухнул с 30-метровой высоты в Индии, погибли семь человек

Автобус упал на дорогу с высоты 30 метров в Индии, погибли семь человек Автобус рухнул с 30-метровой высоты в Индии, погибли семь человек

Москва8 авг Вести.Автобус с пассажирами упал с дороги в округе Чамба индийского штата Химачал-Прадеш. В результате аварии погибли семь человек, еще 11 получили травмы, сообщил индийский новостной портал ABP.

По данным СМИ, ДТП произошло утром в субботу. В автобусе находились более 15 человек. Транспортное средство выехало за пределы проезжей части и упало на расположенную ниже дорогу с высоты около 30 метров.

Пострадавших госпитализировали. Местные власти начали расследование обстоятельств аварии.