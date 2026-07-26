Москва26 июлВести.Автомобиль упал в 150-метровую пропасть в уезде Манавгат турецкой провинции Анталья. Из находивших в нем семи человек пятеро погибли, двое, включая беременную женщину, госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил турецкий ресурс Hurriyet.
По предварительной версии полиции, водитель машины потерял управление на одном из виражей. Полиция проводит расследование.
Как сообщил журналистам губернатор Антальи Хулуси Шахин, в машине находились две семьи, все они местные граждане. Одна из пострадавших – беременная женщина.
По его словам, дорога, на которой произошло ДТП, была оживленной, извилистой и наклонной дорога.
Вчера, в дождь, было много аварий, но ни одной со смертельным исходом. Сегодня, несмотря на хорошую погоду, произошла такая авария. Мы пока не можем сказать, что это была за авария и какова ее причина, но основные версии - превышение скорости, неосторожность и неправильный обгонсказал он