Автомобиль упал в пропасть в Анталье, пять человек погибли

Автомобиль упал в пропасть в Анталье Автомобиль упал в пропасть в Анталье, пять человек погибли

Москва26 июл Вести.Автомобиль упал в 150-метровую пропасть в уезде Манавгат турецкой провинции Анталья. Из находивших в нем семи человек пятеро погибли, двое, включая беременную женщину, госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил турецкий ресурс Hurriyet.

По предварительной версии полиции, водитель машины потерял управление на одном из виражей. Полиция проводит расследование.

Как сообщил журналистам губернатор Антальи Хулуси Шахин, в машине находились две семьи, все они местные граждане. Одна из пострадавших – беременная женщина.

По его словам, дорога, на которой произошло ДТП, была оживленной, извилистой и наклонной дорога.