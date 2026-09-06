В Мексике при взрыве фейерверков в церкви погибли 9 человек Взрыв пиротехники в мексиканской церкви унес жизни 9 человек

Москва6 сен Вести.В мексиканском штате Мехико прогремел взрыв фейерверков и пороха, в результате которого обрушилась часть церкви. Погибли как минимум 9 человек, еще 14 пострадали. Об этом сообщает газета Milenio.

ЧП произошло в субботу в населенном пункте Санта-Мария-Канчесда. Взрыв пиротехники привел к частичному обрушению церкви, под завалами остались люди. Причиной инцидента, по данным издания, стало неосторожное обращение с фейерверками. Спасатели из соседних муниципалитетов уже на месте, однако работы идут тяжело из-за нестабильности конструкций.

По информации газеты, пострадавшие, включая детей в возрасте от полутора лет, госпитализированы в больницу города Атлакомулько. Власти пока не установили точную причину пожара, однако подтверждают, что запасы пороха для фейерверков значительно усугубили масштаб происшествия.

Ранее стало известно об убийстве в Мексике музыканта – клавишника синти-поп и инди-рок-группы Camilo Séptimo Джонатана Мелендеса, его беременной супруги, трехлетней дочери, няни и собаки.