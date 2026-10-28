В Турции сотрудница развлекательного центра погибла из-за травмы в боулинге В Турции сотрудница боулинга погибла после удара пинспоттером

Москва28 окт Вести.В турецком городе Чорус 28-летняя сотрудница детского центра Мелике Йетер скончалась от травм после инцидента с пинспоттером — машиной для установки кеглей в боулинге, сообщает Karar.

Девушка пыталась выяснить причину неисправности механизма и подошла к нему поближе. В этот момент аппарат внезапно запустился и ударил девушку.

В результате удара пострадавшая получила серьезные повреждения. Бригада скорой помощи доставила ее в больницу и после проведения первой помощи отпустила пациентку домой. Спустя короткое время состояние пострадавшей резко ухудшилось, у нее началась сильная рвота.

Повторная госпитализация и углубленное обследование выявили разрыв печени и массированное внутреннее кровотечение. Несмотря на попытки реанимации, спасти девушку врачам не удалось.

Полиция задержала владельца заведения, поскольку ремонт оборудования не входил в должностные обязанности погибшей, а само трудоустройство могло быть оформлено с нарушениями. Также проводится проверка врачей, которые не оказали медпомощь в полном объеме.

Ранее в американском парке развлечений "Мир Уолта Диснея" во Флориде была зафиксирована третья смерть за менее чем две недели.