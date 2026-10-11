В Великобритании медсестра случайно отключила подростка-инвалида от аппарата ИВЛ В Великобритании 13-летняя девочка-инвалид скончалась из-за ошибки медсестры

Москва11 окт Вести.В Великобритании 13-летняя девочка-инвалид скончалась из-за ошибки медсестры, которая случайно отключила ее от аппарата ИВЛ. Об этом пишет Metro.

Трагедия прошла еще зимой 2022 года. Уточняется, что речь идет о 13-летней Джой Осундеко, которая страдала синдромом Дауна и другими заболеваниями.

После визита медсестры отец Осундеко зашел в палату и обнаружил дочь без сознания, после чего пытался самостоятельно подать ей кислород. Девочка провела девять дней в больнице, прийти в себя ей так и не удалось.

Администрация больницы отказалась признавать, что отключение аппарата повлияло на смерть пациентки, хотя дышать самостоятельно она не могла.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как медсестра нажимает кнопки на аппарате искусственной вентиляции легких, после чего он отключается. Аппарат не работал около шести минут, добавили в публикации.

Ранее в Таиланде медики отключили от аппарата ИВЛ жительницу Екатеринбурга, впавшую в кому.