В Саранске студентка скончалась после ринопластики В Саранске девушка скончалась после ринопластики

Москва17 ноя Вести.В одной из больниц Саранска студентка умерла после ринопластики. По данным "Базы", Росздравнадзор уже выявлял в этой клинике нарушения.

По имеющейся информации, 19-летняя Юлия планировала исправить носовую перегородку, чтобы улучшить дыхание. После операции девушку перевели в общую палату, вскоре она начала задыхаться. Как рассказали близкие, студентка пыталась позвать врачей, но помощь вовремя так и не пришла. Девушка впала в кому, на следующий день ее не стало.

Выяснилось, что во II квартале 2026 года Росздравнадзор выявил нарушения в 29,9% проверенных случаев оказания медпомощи в клинике. Большинство из них связаны с несоблюдением клинических рекомендаций и стандартов.