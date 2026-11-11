В Рязани пациентка умерла во время липосакции у хирурга без медобразования

Липосакция у хирурга без медобразования закончилась смертью пациентки в Рязани В Рязани пациентка умерла во время липосакции у хирурга без медобразования

Москва11 ноя Вести.В Рязани липосакция, проводимая хирургом без медицинского образования, закончилась смертью пациентки. Об этом сообщает управление СК России по региону в соцсети "ВКонтакте".

Трагедия произошла днем во вторник, 10 ноября, в арендованном помещении одного из офисных центров.

Подозреваемая, не имеющая высшего медицинского образования и лицензии об оказании услуг в области пластической хирургии, проводила процедуру липосакции 41-летней местной жительнице, в процессе которой она скончалась говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Правоохранители осмотрели место происшествия, назначили экспертизы, допросили подозреваемую и свидетелей.