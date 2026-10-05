После гибели мужчины при прыжке с парашютом в Рязанской области возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено после гибели парашютиста в Рязанской области После гибели мужчины при прыжке с парашютом в Рязанской области возбуждено дело

Москва5 окт Вести.После гибели мужчины при прыжке с парашютом в Рязанской области возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть человека по неосторожности. Об этом сообщает Западное МСУТ СК России.

По факту гибели 57-летнего парашютиста возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ… Следователями СК России проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Трагедия произошла 4 октября, в воскресенье, на аэродроме Крутицы в Шиловском районе. Мужчина прыгнул с высоты 6 тысяч метров. Спортсмен получил тяжелейшие травмы при падении, его успели забрать с места медики скорой, но спасти не смогли. Предварительно, парашют мог быть неисправен.