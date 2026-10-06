"Исправный парашют не дает 100% гарантии": эксперт о гибели спортсмена Сергиенко Парашютист Руснак рассказал, был ли у рекордсмена Сергиенко шанс выжить

Москва6 окт Вести.Проблемы при приземлении являются одной из основных причин смертности среди парашютистов. Если у погибшего спортсмена Сергея Сергиенко возникли какие-то трудности у самой земли, то времени их исправить уже не было. Об этом заявил парашютист Григорий Руснак.

В беседе с MK.RU он прокомментировал смерть 57-летнего Сергиенко. Опытный парашютист совершил около трех тысяч прыжков, в 2019 году участвовал в покорении мирового рекорда по построению фигур в воздухе. Сергиенко погиб 4 октября на аэродроме в Рязанской области во время очередного прыжка.

Очевидцы утверждают, что парашютист заходил на посадку агрессивно. Примерно в шести метрах от земли его купол "клюнул вниз".

Шесть метров при большой скорости – это мгновение. Если купол действительно резко ушел вниз или вперед на такой высоте, времени для исправления ситуации нет… Даже исправный парашют не гарантирует на 100 процентов его нормальное поведение. Проблема может возникнуть во время раскрытия или в полете считает Руснак

Парашютист подчеркнул, что экспертиза еще не назвала точную причину трагедии. Кроме неисправности снаряжения, также рассматривается версия с ошибкой при управлении.