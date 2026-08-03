Москва3 авгВести.Прыжок с парашютом в Московской области закончился гибелью 41-летнего мужчины. Об этом пишет в MAX Западное МСУТ СК России.
По предварительным данным, в воскресенье, 2 августа, парашютист совершил тренировочный прыжок с воздушного судна с высоты 600 метров. Это произошло над аэродромом Ватулино в Рузском городском округе Московской области.
При приземлении парашютист получил травмы, несовместимые с жизнью. Причиной травмирования является нераскрытие основного парашютаговорится в сообщении
Следователи СК России осмотрели место происшествия и провели мероприятия, направленные на установление обстоятельств трагедии.