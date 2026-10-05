В Рязанской области при прыжке с 6 тысяч метров погиб известный парашютист

SHOT: парашютист-рекордсмен разбился при прыжке в Рязанской области В Рязанской области при прыжке с 6 тысяч метров погиб известный парашютист

Москва5 окт Вести.Известный парашютист-рекордсмен насмерть разбился во время прыжка с высоты 6 тысяч метров в Рязанской области. По предварительным данным, причиной трагедии стал неисправный парашют.

По данным источника, ЧП произошло на аэродроме "Крутицы" при прыжке большой формацией с двух самолётов. Как сообщил очевидец, у 57-летнего Сергиенко возникли проблемы с основным парашютом. Спортсмена с тяжелыми травмами забрала скорая, но спасти его не удалось.

Сергиенко занимался парашютным спортом с молодости и совершил несколько тысяч прыжков. Он входил в команду, установившую мировой рекорд, а также ночной парашютный рекорд России. Сергиенко - участник формации "Сережи", в которую входят парашютисты с этим именем.