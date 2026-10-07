Москва7 октВести.Генконсульство России в Анталье подтвердило гибель парапланериста из РФ, передает ТАСС.
Уточняется, что инцидент произошел в районе курорта Фетхие.
По информации экстренных служб Турции, гражданин России погиб в результате столкновения со скалой при полете на параплане в районе Ликийской тропы в городе Фетхиеговорится в сообщении
Генконсульство "оказывает консульское содействие в оформлении необходимых документов для репатриации тела погибшего российского гражданина на родину".
Ранее сообщалось, что 37-летний россиянин разбился о скалы, прыгнув на параплане с высоты в 1900 метров с горы Бабадаг в провинции Мугла.