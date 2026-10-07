Генконсульство России в Анталье подтвердило гибель парапланериста из РФ Генконсульство РФ в Анталье подтвердило гибель российского парапланериста

Москва7 окт Вести.Генконсульство России в Анталье подтвердило гибель парапланериста из РФ, передает ТАСС.

Уточняется, что инцидент произошел в районе курорта Фетхие.

По информации экстренных служб Турции, гражданин России погиб в результате столкновения со скалой при полете на параплане в районе Ликийской тропы в городе Фетхие говорится в сообщении

Генконсульство "оказывает консульское содействие в оформлении необходимых документов для репатриации тела погибшего российского гражданина на родину".

Ранее сообщалось, что 37-летний россиянин разбился о скалы, прыгнув на параплане с высоты в 1900 метров с горы Бабадаг в провинции Мугла.