Стала известна личность россиянина, разбившегося на параплане в Турции Парапланеристом, погибшим в Турции, оказался спортсмен-экстремал из Москвы

Москва7 окт Вести.Погибшим во время полета на параплане в Турции оказался 37-летний житель Москвы. Он был опытным экстремалом и вел личный блог. У него остались жена и маленький ребенок. Об этом сообщает SHOT.

Трагедия произошла 7 октября, в среду. Прибывшие к месту падения мужчины медики пытались его спасти, но травмы оказались слишком серьезные.

Увлекался экстремальными видами спорта и вел личный блог, где публиковал кадры прыжков с парашютом и своих спусков… В Фетхие россиянин приехал именно для учебного полета. Сегодня около 10.30 он в одиночку стартовал с площадки горы Бабадаг на высоте 1900 метров. Вскоре после взлета потерял управление и рухнул на скалистый участок говорится в сообщении

Гибель парапланериста подтвердило генконсульство РФ в Анталье. Сейчас дипломаты оказывают консультации в оформлении документов для доставки тела мужчина в Россию.