Россиянина нашли мертвым в коридоре отеля в Турции

Россиянин умер при загадочных обстоятельствах в коридоре турецкого отеля Россиянина нашли мертвым в коридоре отеля в Турции

Москва20 сен Вести.Российский турист обнаружен мертвым в коридоре отеля в Турции. Об этом сообщила Baza на канале в МАХ в воскресенье, 20 сентября.

В публикации сказано, что турист – 45-летний Евгений из Ульяновской области, - приехал в Анталью примерно 10 дней назад, он остановился в отеле в районе Гебизли.

Сегодня днем его бездыханное тело обнаружили в коридоре отеля сказано в сообщении

Авторы материалы пишут, что не исключается версия о сердечном приступе. Тело мужчины доставлено в морг.

Другой информации о трагедии не приводится.

В июне СМИ сообщали о смерти в Турции 50-летнего россиянина, приехавшего на отдых из Омска с женой.