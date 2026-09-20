Москва20 сенВести.Российский турист обнаружен мертвым в коридоре отеля в Турции. Об этом сообщила Baza на канале в МАХ в воскресенье, 20 сентября.
В публикации сказано, что турист – 45-летний Евгений из Ульяновской области, - приехал в Анталью примерно 10 дней назад, он остановился в отеле в районе Гебизли.
Сегодня днем его бездыханное тело обнаружили в коридоре отелясказано в сообщении
Авторы материалы пишут, что не исключается версия о сердечном приступе. Тело мужчины доставлено в морг.
Другой информации о трагедии не приводится.
В июне СМИ сообщали о смерти в Турции 50-летнего россиянина, приехавшего на отдых из Омска с женой.