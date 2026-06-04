Российский турист скончался в Турции В турецком отеле умер россиянин

Москва4 июн Вести.Супружеская пара из Омска приехала в Турцию через месяц после дня рождения мужчины. Они отдыхали в отеле в курортном посёлке Окурджалар недалеко от Анталии. Мужчина умер в номере отеля, сообщает Telegram-канал SHOT.

Тело 50-летнего Максима Ш. обнаружила его жена говорится в сообщении

Женщина незамедлительно обратилась за помощью к персоналу отеля, вызвала скорую и полицию. Но прибывшие врачи могли лишь констатировать смерть мужчины.

В Турции по факту его смерти проводится расследование.