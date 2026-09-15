TourDom: россиянка впала в кому после купания в бассейне отеля в Турции

Туристка из России впала в кому после купания в бассейне в Турции TourDom: россиянка впала в кому после купания в бассейне отеля в Турции

Москва15 сен Вести.Россиянка впала в кому после купания в бассейне отеля в Аланье (Турция). Ее муж Михаил рассказал, что сейчас женщина находится без сознания и подключена к аппарату ИВЛ.

По словам Михаила, которые передает портал TourDom.ru, инцидент произошел 13 сентября в Bieno Club SVS Hotel. Супруга мужчины Татьяна плавала несколько минут, после чего внезапно ушла под воду. Судя по камерам видеонаблюдения, которые посмотрел Михаил, Татьяна находилась под водой около двух с половиной минут.

Первым заметил ушедшую под воду женщину другой отдыхающий, он нырнул в бассейн и начал вытаскивать ее на поверхность. Ему на помощь пришел спасатель. Женщину пытались реанимировать на месте, врачи скорой помощи прибыли примерно через пять минут.

Сейчас россиянка находится в турецком госпитале. Лечение, по словам Михаила, обходится примерно в тысячу долларов в сутки. Семье уже выставили счет на три тысячи долларов.

Перед поездкой супруги оформили страховку. Однако, по словам Михаила, страховая компания отказалась оплачивать лечение после якобы обнаружения в крови Татьяны алкоголя.

Мужчина обратился за помощью в посольство России в Турции. Сейчас он пытается добиться от турецких врачей медицинского заключения о том, что Татьяну можно перевозить в РФ. По предварительным подсчетам, это обойдется семье минимум в один миллион рублей.

Отель, в котором отдыхали супруги, пообещал Михаилу продлить проживание. Такжу мужчине предоставили переводчика и автомобиль для поездок в больницу к жене.